Tier-Refugium Rath-Anhoven : Es gibt keine Tiere zweiter Klasse

Rath-Anhoven Im Tier-Refugium Wegberg im Ortsteil Rath-Anhoven finden kranke, schwache und ausgesetzte Tiere eine neue Bleibe. Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden können, erhalten im Refugium ihr Gnadenbrot.

Antonia Greco weiß genau, was sie an Heiligabend, an den Weihnachtstagen und an Silvester macht. Sie macht das, was sie seit Monaten tagtäglich rund um die Uhr macht: Sie hegt und pflegt, betreut und versorgt Wildtiere aller Art in ihrem Tier-Refugium in Rath-Anhoven.

Nachdem sie nicht mehr in der Monro-Ranch aktiv ist und sich dort ein neuer Tierschutzverein gegründet hat, konzentriert sich sie sich in ihrem Verein seit einigen Monaten wieder ausschließlich um das Tier-Refugium. „Unser Ziel ist es, Haus-, Nutz-, und Wildtieren in Not eine Zuflucht zu bieten. Einige Tiere können aufgrund ihrer Vorgeschichte oder Gebrechen nicht weiter vermittelt werden und finden daher ihr endgültiges Zuhause bei uns.“ So kommt es etwa, dass zwei Esel bereit seit 2009 auf dem großräumigen Gelände leben und sich dort in guter Gesellschaft mit Waschbären, Truthähnen, Hasen oder Wildvögeln befinden. „Verwaisten, verletzten oder kranken Wildtieren dienen wir als Auffangstation. Sie werden tierärztlich behandelt, gepäppelt oder aufgezogen, stets mit dem Ziel einer erfolgreichen Zurückführung in ihren natürlichen Lebensraum. Hierzu stehen wir überregional mit anderen Tierhilfen in intensivem Austausch“, erklärt Antonia Greco. Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden können, wie etwa die Waschbären, oder nicht zu vermitteln sind, erhalten im Refugium ihr Gnadenbrot.