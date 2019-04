Jahresversammlung mit Wahlen : Scheulen bleibt Vorsitzender bei Opus 512

Wegberg Der Wegberger Kulturförderkreis hat seinen Vorstand neu gewählt und das Programm für die aktuelle Saison besprochen.

Nach dem Verstorbenen-Gedenken sowie der Be- und Feststellung bestimmter Regularien gab Geschäftsführer Heinrich Heinen einen umfassenden Überblick über das Jahr 2018.

Die Wahlen zum Vorstand waren in dieser Versammlung etwas umfangreicher. Die turnusmäßig ausscheidenden Hans-Günther Scheulen und Reinhard Tillmann stellten sich wieder zur Wahl. Da Helmut Misgaiski zum 30. Juni in den Ruhestand geht, wurde er als ordentliches Vorstandsmitglied vorgeschlagen. Als weiteres neues Mitglied im Vorstand wurde Peter Böhm aus Wegberg vorgeschlagen. Heinrich Heinen ließ en bloc abstimmen. Alle vier Kandidaten wurden einstimmig in den Vorstand gewählt. Dieser besteht nun noch aus Doris Neukirch-Plein, Uschi Wimmers und Heinrich Heinen. Der alte und neue Vorsitzende heißt Hans-Günther Scheulen. Da die Amtszeit von Maria Gerards als Abschlussprüferin abgelaufen war, wurde Heinz Schlömer einstimmig als Nachfolger gewählt.