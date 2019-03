Konzert in Schlebusch: Klavier und Klarinette in Bewegung

Schlebusch Thorsten Johanns und Moritz Eggert traten in Schlebusch auf.

Mit ihrer Matinee am Sonntagmorgen erfüllten Klarinettist Thorsten Johanns und Pianist Moritz Eggert das von KulturStadtLev vorgegebene Spielzeitmotto „Querdenker“ gleich mehrfach. Zunächst gehört Eggert selbst als Komponist, Hochschullehrer und Blogger auf jeden Fall zu dieser Spezies, was sowohl seine eigene Musik als auch seine Kommentare und Zwischenrufe zutrifft.

Moritz Eggert spielte eine Nummer aus diesem Zyklus und sofort im Anschluss seine eigene Hommage an Mompou, dessen Feinheit er in seine eigene Klangwelt übertrug. Sein Lehrer war der 2017 verstorbene Wilhelm Killmayer, der als Komponist erst sehr spät Anerkennung fand. Auch er hatte mit der kargen Avantgarde nichts im Sinn, sondern mit ästhetischer, melodischer Musik, die tonal blieb aber dennoch mit unerwarteten, manchmal frechen Wendungen überraschte.

„Die Schönheit des Morgens“ hat er seine bildhaften fünf Romanzen überschrieben, mit denen das Duo Johanns und Eggert das Konzert an diesem eher trüben Sonntagmorgen eröffneten. Ursprünglich für Bratsche gedacht hat er den Melodien mit dieser Bearbeitung für Klarinette und Klavier geradezu Atem eingehaucht. Zauberhafte Musik jedenfalls, die so ganz auf Intuition setzt und nicht auf ganz große Virtuosität. Die kam später ohnehin beim „Grand Duo concertant“ op. 48, einem Spätwerk von Carl Maria von Weber, der sich für die Einbürgerung der Klarinette im Orchester eingesetzt hat. Und der das Instrument so offensichtlich liebte, dass er ihm nicht nur wundervolle Melodielinien, sondern auch opernhafte Dramatik in die Partitur schrieb.