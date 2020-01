Musikalisch-literarisch : Ein Abend über Theodor Fontane

Wegberg Der für den 22. November vorgesehene und aus Krankheitsgründen verschobene musikalisch-literarische Abend über Theodor Fontane findet nun am Freitag 17. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Wegberger Mühle statt.

Der Literaturexperte Wolfgang Wittmann (Rezitation, Gitarre), der mit seinem Partner Robert Scholtes (Klavier) auf Einladung des Kulturrings den musikalisch-literarischen Abend bestreitet, beschreibt das Programm mit dem Titel „Ein weites Feld“ so: „Wäre Fontane heutzutage Blogger? Was auf den ersten Blick gewollt stylish klingt, ist in der Sache gar nicht mal so falsch. In Hunderten von Briefen korrespondiert Fontane mit seinen Briefpartnern, plaudert darin, tauscht sich mit anderen aus, beobachtet, analysiert seine Zeit, ernsthaft und nachsichtig, spöttisch-humorvoll und manchmal wütend. In anderer Form geschieht das auch in seinen Gedichten, Balladen, Reiseberichten, Zeitungsbeiträgen, Theaterkritiken, Romanen.“ Auf die Frage „Was hat uns der alte Fontane heute noch zu sagen?“ bedient sich Wolfgang Wittmann einer Feststellung des Bundespräsidenten bei der Ausstellungseröffnung fontane.200: In seinen Werken sei „eine tiefe Humanität des Miteinandersprechens zu besichtigen“. ie/Foto: dpa