Wegberg : Dienstjubiläen in der Caritas-Pflegestation

Dienstjubiläen in der Caritas-Pflegestation

Wegberg In der Caritas-Pflegestation (CPS) Wegberg pflegt man gerne Traditionen wie die Feier von Dienstjubiläen. So wurden gemeinschaftlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit fünf, zehn, 15 und 20 Jahren dem Caritasverband für die Region Heinsberg treu sind, gefeiert und geehrt. Und nicht nur das.

Zu den Gästen zählten auch die Ehemaligen, die bereits im Ruhestand sind, sowie Marion Peters , Vorstand Caritasverband. „Es ist wieder soweit, die Wegberger feiern Jubiläum“, begrüßte Helen Merkel , Leiterin der CPS Wegberg. Sie sei stolz darauf, jedes Jahr so viele Kolleginnen und Kollegen zu ihrer langjährigen Dienstzeit gratulieren zu dürfen. „Diesmal sind es stolze 215 Jahre“, erklärte sie schmunzelnd.

Jeder der zu Ehrenden habe sich eines Tages entschlossen, den Weg zur Caritas einzuschlagen. Der Weg hierhin sei jedoch für jeden einzelnen ganz unterschiedlich, interessant, abwechslungsreich und mutig, mit Umwegen oder ganz zielstrebig auf gerader Strecke gewesen. So manche Stationen, die absolviert wurden, habe es da gegeben, so Merkel. Diese hätten über Krankenhäuser, andere Pflegedienste, Sanitätshäuser und dem MDK zur CPS Wegberg geführt. Andere Mitarbeiterinnen hätten zunächst ihre Kinder groß gezogen oder seien als ehemalige Hotelfachfrau, technischer Zeichner, Dreher, Industriekauffrau, kaufmännische Angestellte oder Arzthelferin Quereinsteiger gewesen, fuhr Helen Merkel fort. „Jeder hier hat irgendwann bei uns Fuß gefasst.“

Unterschiedlich hätten sich die weiteren Wege gestaltet. So wurden Schwesternhelferinnen, Wundexperten, Stationsleitungen, Gruppenleitungen, Pflegefachkräfte und Alltagsbetreuer ausgebildet. „Ich wünsche mir nichts mehr, als dass es so weiter geht mit interessanten Menschen, die gerne hier arbeiten und sich selber und die Caritas-Pflegestation gemeinsam weiterentwickeln“, schloss Merkel ihre kleine Ansprache. Und Marion Peters bemerkte noch, dass sie stolz darauf sei, was aus jedem einzelnen geworden ist. „Vielen Dank für die Zeit, die Sie alle bei uns sind“, erklärte sie.