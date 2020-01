Diskussion im Rathaus Wegberg : Schulleiter wollen Schulen einzäunen

In der Nähe der Hauptschule Wegberg an der Markusstraße wurde bereits ein Teil des Wegberger Schul- und Sportzentrums eingezäunt. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die drei Leiter der weiterführenden Schulen an der Maaseiker Straße in Wegberg fordern, dass das gesamte Schul- und Sportzentrum eingezäunt wird. Hintergrund sind zahlreiche Fälle von Sachbeschädigungen oder Vermüllung.

Nach einer Reihe von teils erheblichen Vandalismusschäden hatte die Stadt Wegberg bereits einen Teilbereich des Schulzentrums an der Markusstraße einzäunen lassen. Über den Erfolg dieser Maßnahmen gibt es unterschiedliche Aussagen: Während die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von einer deutlichen Beruhigung sprechen und die Maßnahme als Erfolg werten, sehen die Schulleitungen und Hausmeister dies offenbar anders. Während der Sitzung des Arbeitskreises „Weiterführende Schulen“ sprachen sich alle drei Schulleitungen der weiterführenden Schulen am 26. November dafür aus, das gesamte Schul- und Sportzentrum einzäunen zu lassen. Denn der Zaun an der Markusstraße verhindert offenbar nicht, dass Unbekannte dort ihren Müll hinterlassen und immer wieder Hundekot auf den Wegen und Grünflächen des Schul- und Sportzentrums zu finden ist.

Die Stadtverwaltung sieht hingegen keine Veranlassung, das Schulzentrum komplett einzuzäunen, was nach ihrer Schätzung mindestens 100.000 Euro kosten würde. Seit der Teil-Einzäunung an der Markusstraße gab es nach Angaben der Verwaltung lediglich in den Herbstferien eine an Bürgermeister Michael Stock gerichtete Beschwerde über Lärmbelästigungen. Beklagt worden sei der Lärm von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Abendstunden bis gegen 21 Uhr. An den Samstagen 12. und 26. Oktober habe der Lärm zur Störungen der Nachtruhe geführt. Die Verwaltung stellt auch fest, dass die Rückmeldungen sowohl des Kommunalen Ordnungsdienstes, als auch der Polizei eine zum Vorjahr entspannte und ruhige Lage signalisierten. 2019 seien Glasschäden in Höhe von 10.580 Euro entstanden.

Info Fälle von Vandalismus im Schulzentrum 2017 31 Vorkommnisse, darunter fünf Glasschäden (2554 Euro). 2018 26 Vorkommnisse, darunter 15 Glasschäden (33.721 Euro). 2019 10 Vorkommnisse bis zur Errichtung des Zauns (fertiggestellt am 19. Juli 2019), darunter 10 Glasschäden; 6 Vorkommnisse ab Errichtung des Zauns, darunter drei Glasschäden; ansonsten Graffiti (Realschule), Zerstörung Blitzschutzanlagen, Beschädigung eines Tisches an der Mensa. Quelle: Stadtverwaltung Wegberg

Momentan gebe es einen Treffpunkt von Jugendlichen im Bereich der Realschule, den die Streetworkerin und der Kommunale Ordnungsdienst im Auge hätten. „Sollten die dortigen Vermüllungen nicht in den Griff zu bekommen sein, sollte über eine sieben Meter lange weitere Teileinzäunung im Bereich des kleinen Parkplatzes an der alten Realschulturnhalle nachgedacht werden“, schlagen die Verwaltungsmitarbeiter vor. Tobias Arndt, Ratsmitglied der Grünen und Lehrer an der Edith-Stein-Realschule, geht dieser Vorschlag der Stadtverwaltung nicht weit genug: „Im Sinne unserer Schulen sollte ein Zaun um das komplette Gelände gezogen werden. Wir würden das befürworten“, sagte er.

Zwar habe sich die Situation tatsächlich ein wenig beruhigt, allerdings werde besonders an Wochenenden im Schulzentrum immer noch viel zerstört und Müll herumgeschmissen. SPD-Fraktionschef Ralf Wolters riet dazu, noch abzuwarten und Erfahrungen zu sammeln. „Eine Kompletteinzäunung würde uns schließlich mehr als 100.000 Euro kosten“, erklärte er. CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Otten hält von Abwarten gar nichts. „Wir hatten vereinbart, dass der Zaun an der Markusstraße ein erster Schritt war und halten es jetzt für angemessen, das Schulzentrum komplett einzuzäunen.“