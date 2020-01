Preisverleihung in der Paterskirche in Kempen : Wegberger Autorin gewinnt Zweiten Preis

Preisverleihung in der Paterskirche in Kempen

Wegberg Renate Müller aus Wegberg erringt den zweiten Platz in der Kategorie „Prosa ab 18 Jahre“ beim 7. Kempener Literaturwettbewerb.

Renate Müller von der Wegberger Autorengruppe SiebenSchreiber überzeugte die Juroren des vom Buchverlag Kempen ausgerichteten Wettbewerbs mit ihrer Kurzgeschichte „Deswegen. Oder Trotzdem“. Die Autorin blickt in ihrer Geschichte in das Innere einer jungen schwangeren Frau im Wartezimmer einer Gynäkologenpraxis. Die Frau ist an Brustkrebs erkrankt und erwartet ein Mädchen. Sie rechnet fest damit, dass sie ihrer ungeborenen Tochter die Krankheit, an der schon ihre Mutter und ihre Schwester gestorben sind, vererben wird und denkt deshalb über eine Abtreibung nach.

Die Preisverleihung, bei der die Preisträger ihre Texte vortrugen, fand in festlichem Rahmen in der Paterskirche in Kempen statt. Die Gewinnergeschichten aus allen Kategorien erscheinen in der Anthologie „Von Abgrund und Glück“ des Buchverlags Kempen (ISBN 978-3-96520-064-7). Nachdem sie in den vergangenen Monaten bereits bei mehreren Kurzgeschichten-Wettbewerben unter den Gewinnern war, ist dieser zweite Platz für die Autorin die Krönung eines erfolgreichen Jahres. „Ich freue mich sehr über den Preis. Solch ein Gewinn ist eine enorme Motivation. Und davon kann eine Autorin nie genug bekommen, “ sagt Renate Müller. Über ihre Erfahrungen beim Schreiben berichtet die Autorin auf ihrer eigenen Webseite www.renas-wortwelt.de, wo sie auch regelmäßig Tipps für andere Mitglieder der schreibenden Zunft gibt und Rezensionen zu aktuellen Büchern veröffentlicht.