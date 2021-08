Handwerk im Kreis Viersen : Wie die besten Brote ermittelt werden

Brüggen Freiwillige Qualitätsprüfung bei der Bäcker-Innung Krefeld/Viersen/Neuss auf dem Kreuzherrenplatz: 14 Bäcker ließen ihre Brötchen und Brote bewerten. Ihre Hoffnung: ein „Sehr gut“, um bei den Kunden punkten zu können. Ein Besuch.

Kaum jemand isst sein Frühstücksbrötchen so wie Karl-Ernst Schmalz: Der 59-Jährige greift zum Messer, teilt das Brötchen, fühlt an an der Kruste und am Teig, drückt die Stücke, steckt die Nase ins Backwerk, probiert und zerrupft es dann in viele kleine Stücke.