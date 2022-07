Krefeld grillt! : Iberico-Burger mit Chorizo

Serie Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zubereitung: Brötchen würfeln und in Milch einweichen, anschließend gut ausdrücken und mit den weiteren Zutaten vermengen - Gewürze erst am Ende zu geben und nach eigenem Geschmack abschmecken! Anschließend vier Pattys formen und drei bis vier Minuten pro Seite grillen. Für die Toppings Manchego, Tomaten und Chorizo in dünne Scheiben schneiden. Die untere Brötchenhälfte mit Aioli schmieren, darauf Käse und Chorizo legen. Darauf die Pattys, die Tomaten, noch ein Stück Käse und die obere Brötchenhälfte (wers mag: ebenfalls mit Aioli bestreichen).