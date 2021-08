Corona im Kreis Viersen : Neuinfektionen an sieben Schulen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Nach dem Schulbeginn sind an sieben Schulen im Kreis Viersen Neuinfektionen festgestellt worden. Das teilte der Kreis Viersen am Freitag mit. Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen stieg laut Robert-Koch-Institut am Freitag von 52,5 auf 56,9 (Land NRW: 83,4).

Wie der Kreis mitteilte, wurden am Freitag 51 Neuinfektionen registriert, darunter je eine Person an der Anne-Frank-Gesamtschule Viersen, der Gemeinschaftsgrundschule Dülken, der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Willich, der Gesamtschule in Kempen, der Gemeinschaftsgrundschule St. Tönis, der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst und der Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße in Tönisvorst. Die Zahl der Infizierten im Kreis Viersen stieg gegenüber Donnerstag auf 270. 242 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.