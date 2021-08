Oberliga-Auftakt des SC Union : Nettetaler Rasselbande startet in die Saison

Beim 1:0-Testspielerfolg gegen die U19 von Fortuna Düsseldorf zeigte sich Union Nettetal bereit für die Oberliga-Saison. Foto: Heiko Van der Velden

Oberliga Niederrhein Im Schnitt ist das Team von Union Nettetal 21,3 Jahre alt. Kann so eine junge Mannschaft überhaupt in der Oberliga bestehen? Ein Ausblick auf die Saison, die am Sonntag gegen den TVD Velbert startet.

Zum Oberliga-Auftakt bekommt es der SC Union Nettetal gleich mit einem echten Kracher-Gegner zu tun. Mit dem TVD Velbert empfangen die Nettetaler dabei eine Mannschaft, die aufgrund der gehobenen Qualität des Kaders um die ersten fünf Tabellenplätze der Liga mitspielen dürfte. „Velbert ist eine qualitativ topbesetzte Mannschaft, die sich auch noch einmal gut verstärkt hat. Es ist ein schwerer Auftakt für uns. Wir werden uns aber auf keinen Fall verstecken, insbesondere weil wir zu Hause spielen. Es muss an dem Tag vieles passen, dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind und Chancen haben zu punkten”, sagt Nettetals Trainer Andreas Schwan.

Personalien Kurz vor dem ersten Spieltag hat sich bei den Nettetalern noch einmal was getan. Neuzugang Martin Weber musste dabei seine Laufbahn als Spieler aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden. Auch Tim Jäger, der aus der A-Jugend hochgerückt war, gehört ab sofort nicht mehr zum Kader. Er verabschiedete sich in Richtung USA, um in Minneapolis zu studieren und für die dortige Uni-Mannschaft aufzulaufen. Mit Aoto Saito fanden die Nettetaler aber kurzfristig noch Ersatz. Der 21-jährige Japaner ist im offensiven Mittelfeld beheimatet und spielte zuletzt für Sidney Olympic FC in Australien, ehe er nach Krefeld zog. Beim Saisonauftakt ist Saito allerdings noch nicht dabei, da die Nettetaler aufgrund des Auslandstransfers noch auf die Spielberechtigung warten. Verzichten muss Union zudem am ersten Spieltag auf Pascal Schellhammer und Florian Wolters, da der FVN deren Sperren aus der annullierten Vorsaison aufrecht erhalten hat. Dafür ist aber Justin Coenen mittlerweile spielberechtigt, der den Weg von VVV Venlo nach Nettetal gefunden hat.

Union-Coach Andreas Schwan Foto: Heiko Van der Velden

Vorbereitung Der SCU kann nach der langen Pause mit der Vorbereitung durchaus zufrieden sein. Aus zehn Spielen holte das Team stolze sieben Siege. Nur die Duelle gegen den Regionalligisten SV Straelen (2:4) und gegen den ambitionierten Landesligisten SC Kapellen-Erft (1:2) gingen dabei verloren. Im Spiel gegen die U19-Bundesliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf sicherte sich die Mannschaft zudem einen Achtungserfolg und gewann mit 1:0. Zum Ausklang der Vorbereitung zeigten die Nettetaler sich dann noch einmal besonders spielfreudig und gewannen gegen TuRa Brüggen deutlich mit 8:0.

Stärken und Schwächen Auch in dieser Saison schicken die Nettetaler eine blutjunge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von aktuell 21,3 Jahren ins Rennen und bleiben ihrer Linie treu. Dass es bei den noch teilweise unerfahrenen jungen, aber dennoch talentierten Spielern zu Leistungsschwankungen kommen kann, versteht sich von selbst. Dennoch hat das Team das Zeug dazu in der Oberliga weiter zu bestehen. Mit Leonard Lekaj (30), Semih Cakir (27), Drilon Istrefi (27), Pascal Schellhammer (25) und Nico Zitzen (24) stehen dabei auch erfahrene Spieler den jüngeren bei, um diese zu leiten. „Wir müssen in dieser extrem starken Liga immer an Grenzen gehen. Dabei wollen wir mutig agieren und unsere Prinzipien auf den Platz bringen. Mit unseren technisch guten Spielern wollen wir im Angriffsfußball variabler sein. Wir wollen im Team eine Entwicklung sehen und die ist in der sechswöchigen Vorbereitung auch schon erkennbar”, so Schwan.