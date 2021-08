Illumination in Viersen-Dülken : Kreisarchiv erstrahlt in NRW-Farben

Kreisarchiv beleuchtet für 75 Jahre NRW Foto: Kreis Viersen

Kreis Viersen Anlässlich des 75. Geburtstags des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen illuminiert der Kreis Viersen das neue Kreisarchiv am Ransberg in Dülken in den Landesfarben grün,weiß und rot. Von Montag, 23. August, an bis zum 30. August wird das Gebäude immer abends von 21 bis 24 Uhr angestrahlt.

„Mit unserem Kreisarchiv lassen wir Geschichte lebendig und erfahrbar werden. Hier finden sich spannende Dokumente und Fakten aus der Gründungszeit unseres Bundeslandes“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU). „Das ist der Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, das Archiv in der Festwoche zu beleuchten.“

Am 23. August 1946 hatten die Briten unter dem Codenamen „Operation Marriage“ das Bundesland Nordrhein-Westfalen durch den Zusammenschluss des nördlichen Teils der preußischen Rheinprovinz und der preußischen Provinz Westfalen gegründet. Im Rahmen des Jubiläums gibt es eine Festwoche mit unterschiedlichen Veranstaltungen.

(mrö)