Freizeit in Viersen : SPD-AG 60plus stellt ihr neues Programm vor

Viersen Der erste Termin der AG 60plus ist bereits in der kommenden Woche. Ob alle Aktionen stattfinden können ist wegen der Entwicklung der Corona-Inzidenzwerte fraglich.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag, 24. August, mit einem Besuch des Tierheims Nettetal. Es solle eingehend über die gegenwärtige Situation der Einrichtung informiert werden, kündigt Häntsch an. Die Teilnehmerzahl sei sehr beschränkt, eine Anmeldung erforderlich. Für September verspricht der Programm-Organisator „zwei sehr interessante Veranstaltungen mit historischem Bezug“: Am Donnerstag, 2. September, führt der Süchtelner Heimatforscher Heinz Prost über das Gelände der LVR-Klinik – und berichtet, wie Häntsch erläutert, „vor Ort über die Entwicklung der Johannistal-Klinik zur heutigen Fachklinik unter besonderer Berücksichtigung des dunklen Kapitels in der Nazi-Zeit“. Für den 20. September ist eine Führung über den alten evangelischen Friedhof geplant. „Karin Klaue von der evangelischen Kirchengemeinde wird über die Renovierung dieses alten Friedhofgeländes und seine historischen Bezüge sprechen“, sagt Häntsch.