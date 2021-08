Aktionstag für den Umweltschutz : Müll sammeln in Schwalmtal

Wer etwas gegen Müll in der Landschaft tun will, hat dazu in Schwalmtal am 18. September die Gelegenheit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Schwalmtal Über achtlos weggeworfenen Müll ärgern sich viele. Wer etwas dagegen tun will, kann beim Müllsammel-Aktionstag in Schwalmtal am 18. September mitmachen. Was Interessierte wissen müssen.

Am Samstag, 18. September, findet ein internationaler Müllsammel-Aktionstag statt; die Gemeinde Schwalmtal und der Kreis Viersen koordinieren eine zentrale Aktion in Schwalmtal. Beide appellieren an Menschen jedes Alters und Gruppen, mitzumachen. Sie können an unterschiedlichen Stellen im Gemeindegebiet sammeln, die Gemeinde kümmert sich um die Entsorgung. Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen stellt kostenfrei Handschuhe und Müllsäcke bereit. Zigaretten, Einwegbecher oder Verpackungen von Lieferdiensten wie Pizzakartons oder Pommesschalen werden am häufigsten in Parks und Grünanlagen weggeworfen. Dieser Unrat ist nicht nur hässlich, sondern verursacht auch Umweltschäden. Eine Zigarettenkippe reicht laut Kreis aus, um bis zu 60 Liter Grundwasser zu vergiften. Wildtiere können sich in Verpackungen verfangen oder diese irrtümlich fressen.

Info Anmeldung bis 31. August ist möglich bei Christoph Gerhards (christoph.gerhards@gemeinde-schwalmtal.de; Ruf: 02163 946-140); Stefanie Liebens (stefanie.liebens@gemeinde- schwalmtal.de, Ruf: 02163 946-155).

