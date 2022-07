Krefeld grillt! : Gefüllter Wolfsbarsch

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zubereitung: Für die Füllung Toast entrinden, würfeln und in einer Pfanne in Ölivenöl goldbraun braten. Danach salzen und abkühlen lassen. Schale der Orange fein abreiben, dann die Frucht schälen, so dass das Weiße entfernt ist. Die Filets auslösen und grob würfeln. Tomaten würfeln, Thymianblätter von den Stielen lösen und fein hacken. 1 EL Öl der Tomaten, Tomaten, Orangen, Orangenschale, Thymian und Brot vermengen. Wolfsbarsch abspülen, von innen ordentlich salzen, dann mit der Mischung füllen. Den Fisch dann mit Küchengarn fest umwickeln, und an nicht zu heißer Stelle etwa eine Stunde mit geschlossenem Deckel garen. Dabei häufig wenden. Wer‘s mag: Den Fisch vor dem Grillen noch in Zeitungspapier einwickeln und indirekt auf der Grillplatte grillen - ebenfalls öfter wenden! Dazu passen Folienkartoffeln mit Kräuterquark.