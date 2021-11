Polizei in Niederkrüchten : Neuer Bezirksbeamter in Niederkrüchten

Niederkrüchten Polizei-Oberkommissar Holger Hillebrand hat vor kurzem seinen Dienst in der Gemeinde Niederküchten angetreten. Was der 54-Jährige vor hat.

Holger Hillebrand (54) ist der neue Dorfsheriff in der Gemeinde Niederkrüchten, begleitet etwa St. Martinszüge oder Kinder auf dem Schulweg. „Ich hoffe auf einen engen, persönlichen Kontakt zu den Menschen und stehe ihnen helfend zur Seite“, sagt Hillebrand. Der Oberkommissar hat Anfang November den Bezirksdienstposten von Uwe Moers übernommen, der Hauptkommissar geht im Dezember in Rente .

Hillebrand, der mit seiner Frau in Brüggen wohnt, kennt die Region gut. 1991 hat er seinen Dienst bei der Polizei begonnen, startete mit der Ausbildung in Essen. Es folgten Stationen in Bergisch-Gladbach und Krefeld, 1997 wechselte Hillebrand zur Kreispolizeibehörde Viersen. Bis Ende 2016 war er Streifenbeamter der Wache in Nettetal-Kaldenkirchen, danach fuhr er in Kaldenkirchen als Beamter des Schwerpunktdienstes Streife. Ein Teil seiner Freizeit gehört der St.-Petri-Bruderschaft Oebel. Seine Sprechzeiten: Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Mittwoch von 17 bis 19 Uhr, zu erreichen ist er „Am Kamp 23“.