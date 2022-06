Freizeit in Niederkrüchten : Was das Schleppertreffen in Niederkrüchten-Brempt bietet

Hat das Schleppertreffen in Brempt mitgeplant: Julian Schmidt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Zum elften Mal findet das Oldtimer-Schlepper-Treffen statt. Die Trecker-Freunde kommen dabei nicht nur aus dem Kreis Viersen, sondern auch aus Jülich, Xanten oder Wesel.

Wenn ein Landwirt einen neuen Traktor braucht, muss er tief in die eigene Tasche greifen. Will er einen Oldtimer-Schlepper, wird es aber wahrscheinlich noch teurer. Und so ist Julian Schmitt aus Niederkrüchten-Brempt auch mächtig stolz auf seine neun Traktoren, die schon etliche Jahre auf dem Buckel haben. Mit diesen historischen Schätzchen fährt man dann auch nicht aufs Feld, sondern besser zu einem Oldtimer-Schlepper-Treffen.

Das findet am Wochenende 25. Und 26. Juni in Niederkrüchten-Brempt statt – und das schon zum elften Mal. Die Trecker-Freunde kommen dabei nicht nur aus dem Kreis Viersen, sondern auch aus Jülich, Xanten oder Wesel. Bei dieser Gelegenheit werden zwischen 40 und 50 Oldtimer-Schlepper in Brempt erwartet.

Julian Schmidt ist in diesem Jahr auch mit seinem absoluten Favoriten am Start: ein Hanomag Brilliant 701 AS. „Der ist unbezahlbar“, so Julian Schmidt. Als Liebhaber stecke man doch so viel Geld und Zeit in die Fahrzeuge, da wolle man den Traktor nicht mehr hergeben. Traktor-Fan Julian Schmidt freut sich schon sehr, am letzten Juniwochenende Gleichgesinnte in Brempt zu treffen. Er ist nicht nur mit dem Hanomag dabei, sondern auch mit einem Deutz-Traktor, einem Fendt und einem Bulldog.

Es gibt sogar Trecker-Liebhaber, die ganz gezielt in einen Oldtimer-Schlepper investieren. Die Wertsteigerung ist bei vielen Fahrzeugen enorm, erzählt Julian Schmidt: „100.000 Euro oder mehr muss man für einen Oldtimer-Traktor, der gut in Schuss ist, schon auf den Tisch legen.“

Ausrichten wird das Oldtimer-Schlepper-Treffen die St.-Georg-Bruderschaft. Und die rechnet an beiden Tagen mit insgesamt 250 Besuchern. „Natürlich muss auch das Wetter mitspielen“, sagt Organisatorin Elke Brunner. Die Besucher können an diesem Wochenende selbst ausprobieren, ob sie am Steuer eines Treckers zurecht kommen. Für Kinder werden Trecker-Rundfahrten angeboten. Speisen und Getränke werden zu moderaten Preisen angeboten. Eins darf ja natürlich auch nicht fehlen: das beliebte Nagelschlagen für Erwachsene – in Brempt traditionell mit der spitzen Seite des Hammers.