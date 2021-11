Squash-Talent aus Mönchengladbach : Squash-Talent Wipperfürth ist erneut Deutscher U19-Meister

Squash Das 19-jährige Squash-Talent Jan Wipperfürth aus Mönchengladbach ist zum zweiten Mal Deutscher U19-Meister gewordene. Passend zu seinem Geburtstag holte er den Titel in Dresden.

Jan Wipperfürth vom Rheydter Squashclub RSB hat in Dresden zum zweiten Mal den Deutschen Meistertitel in der Jugend U19 gewonnen. Der Gladbacher machte sich damit zum 19. Geburtstag sein eigenes Geschenk.

Wipperfürth, der in seinem Verein auf Position eins in der höchsten deutschen Amateurklasse der NRW-Liga antritt, spielte bei den Titelkämpfen souverän und ohne Satzverlust in seinen vier Matches. Spannend wurde es für ihn im Halbfinale gegen den stark eingeschätzten Florian Stöger aus Taufkirchen bei München: Aber auch dort setzte sich Wipperürth beinahe mühelos mit 11:6, 11:3 und 11:9 durch.