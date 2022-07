Viel Arbeit, wenig Geld : Tierschutzhof Niederkrüchten kämpft um seine Zukunft

Monika Schwarick (links), Betreiberin des Tierschutzhofs in Niederküchten, blickt sorgenvoll in die Zukunft. Ihre Hoffnung ruht auf der potentiellen Nachfolgerin Melina Ryczek (rechts), die den Hof vielleicht übernehmen will. Foto: bigi

Niederkrüchten Der Tierschutzverein Viersen betreibt in Niederkrüchten einen Tierschutzhof. Monika Schwarick (66) sorgt sich um dessen Fortbestand. Es werden zu viele Tiere bei ihr abgegeben. Das bereitet große Probleme.

21 Pferde, 22 Hängebauchschweine, 15 Schafe und Ziegen, 31 Kaninchen, elf Katzen, drei Ratten, 19 Mäuse, 20 Hähne, 18 Hühner, zwei Nilgänse, zwei Hausgänse, sieben Warzenenten, vier Orpington-Enten, fünf weitere Enten – darum kümmert sich Monika Schwarick (66) auf ihrem Tierschutzhof an der Aachener Straße in Niederkrüchten täglich. „Das Problem, das uns langsam das Genick bricht, sind die zwei Jahre Corona. In der Zeit konnten wir keine Veranstaltungen machen, durch die sonst Geld reingekommen ist“, sagt sie. Nun flössen viele Spenden in andere Projekte. „Aber unsere Tiere wollen auch essen und haben Wehwehchen, sodass sie zum Tierarzt müssen“, sagt Schwarick traurig.