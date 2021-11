Goldhochzeit in Niederkrüchten : Die Liebe zur Landwirtschaft gelebt

Karin und Josef In der Smitten gaben sich am 24. November 1971 in St. Georg das Ja-Wort. Jetzt feiern sie Goldhochzeit. Foto: In der Smitten Foto: In der Smitten

Niederkrüchten Am 24. November 1971 gaben sich Karin (79) und Josef In der Smitten (85) in der Pfarrkirche St. Georg in Amern das Ja-Wort. Feiern werden die Goldhochzeiter aber bereits am Samstag, 20. November.

Am Mittwoch, 24. November, folgt in der Elmpter Pfarrkirche St. Laurentius die Dankmesse mit anschließendem Fest in kleinem Kreis.

Während der Jubilar in Overhetfeld geboren wurde, kam seine Frau in Schwalmtal-Vogelsrath zur Welt. Kennen und lieben gelernt haben sich beide bei einem Schützenfest im Westkreis – eine Tradition, die die beiden noch heute sehr schätzen. Josef In der Smitten war viele Jahre in der St. Maria Bruderschaft Overhetfeld im Vorstand, bis er in den Männerzug wechselte. Der 85-Jährige ist zudem Mitglied der örtlichen Bauernschaft und des Theatervereins Erholung Overhetfeld. Auch heute träumt er davon, beim nächsten Schützenfest im Männerzug mitzugehen und den Klängen der Schwalmtalmusikanten im Festzelt zu lauschen.

In Overhetfeld sind die Jubilare durch einen landwirtschaftlichen Betrieb, den sie führten, bestens bekannt. Zwischen Schweinen, Kälbern, Bullen sowie Kartoffeln, Salat und Gemüse wuchsen ihr heute 48-jähriger Sohn Bernd und die 47-jährige Tochter Annette auf.