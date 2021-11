Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt von 201 auf 215

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat am Donnerstag 116 Neuinfektionen mit dem Coronavorus registriert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Viersen Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat am Donnerstag 116 Neuinfektionen mit dem Coronavorus registriert, elf mehr als am Vortag. Sechs Infektionen fielen bei Coronatests an Schulen auf, darunter am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen, der Agnes-von-Brakel-Grundschule in Viersen, der katholischen Grundschule an der Zweitorstraße in Viersen und der Gemeinschaftsgrundschule Amern in Schwalmtal.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen stieg von 201 auf 215. Aktuell sind 1007 Personen im Kreis infiziert, 259 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Die Krankenhäuser im Kreis haben die Zahl der Intensivbetten von 34 auf 36 erhöht, zwei waren am Mittwoch noch frei, drei sind mit Covid-19-Patienten belegt. Insgesamt werden 18 Covid-Patienten stationär im Krankenhaus behandelt, das ist einer mehr als am Mittwoch.

Die aktuellen Fallzahlen für die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen: Viersen 269 (-9), Nettetal 164 (-9), Brüggen 42 (-4), Schwalmtal 40 (+7), Niederkrüchten 35 (-2), Kempen 110 (-2), Willich 205 (-1), Tönisvorst 96 (+5), Grefrath 46 (+1).

(mrö)