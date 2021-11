TVK empfängt interaktiv Handball : Mit breiter Brust gegen den Titelfavoriten

Der TV Korschenbroich freut sich auf das Spitzenspiel gegen interaktiv Handball. Am Freitagabend wird es mitunter auch auf Maximilian Tobae ankommen. Foto: Michael Jäger

Handball-Regonalliga Der TV Korschenbroich empfängt am Freitagabend interaktiv Handball. Das Team aus Ratingen gilt aufgrund seines starken Kaders als Top-Favorit für die Meisterschaft. Doch der TVK rechnet sich trotzdem Chancen aus.

Freitagabend um 20 Uhr startet das mit viel Spannung erwartete Nachholspiel zwischen dem TV Korschenbroich und interaktiv Handball. Die Partie musste seiner Zeit verlegt werden, weil die Gäste Abstellungen zu diversen Nationalmannschaften hatten. Vierte Liga und dann Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben, ist an sich schon bemerkenswert. Ohne es als Abwertung verstanden zu wissen, handelt es sich dabei eher um die „alten Haudegen“ der Auswahlmannschaften, die mit ihrer Erfahrung jedoch stets sehr wertvoll sein können.

Mit dieser Erfahrung bekommen es nun die Korschenbroicher zu tun, was ihnen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff höchste Konzentration abverlangen wird. Alleine der Innenblock der Gäste-Abwehr ist schon furchteinflößend, wenn gegen eine bewegliche Mauer agiert werden muss, die deutlich über der Zwei-Meter-Marke anzusiedeln ist. „Im gebundenen Spiel dürfen wir uns natürlich nicht die größten Spieler aussuchen, um zum Erfolg zu kommen“, warnt TVK-Trainer Dirk Wolf. „Gegen interaktiv ist Beweglichkeit gefragt. Unser Ziel ist es, die gegnerische Deckung in Bewegung zu bringen, Lücken zu schaffen, Chancen erarbeiten und die nach Möglichkeit auch zu nutzen. Ich bin mir jedoch sicher, dass uns dafür Lösungen einfallen werden.“