Verbandsligisten kassieren Pleiten : Kaldenkirchen und Lürrip erreichen keine Normalform

Handball-Verbandsligist Turnerschaft Lürrip mit Trainer Tobias Elis. Foto: Dieter Wiechmann

Handball-Verbandsliga Beim TSV Kaldenkirchen und der Turnerschaft Lürrip lief es am Wochenende alles andere als rund. Beide Teams kassierten in der Verbandsliga Niederlagen. Zudem wachsen die Personalsorgen in den Mannschaften weiter.

Das war ein „gebrauchtes“ Wochenende für die beiden hiesigen Verbandsligisten TSV Kaldenkirchen und Turnerschaft Lürrip. Beide verloren ihre Spiele, was jedoch absolut nicht notwendig war und außerdem wurden die personellen Engpässe bei beiden Teams noch größer.

Der TSV verlor sein Heimspiel gegen den TuS Treudeutsch Lank mit 25:28 (14:14). Die Hausherren hatten bereits im Vorfeld eine längere Liste mit Spielern, die wegen Verletzungen auch teilweise längerfristig ausfallen. Im Spiel gesellte sich dann auch noch Linkshänder Maik Tötsches hinzu. Der halbrechte Aufbauspieler zog sich wohl eine Leistenzerrung zu und konnte in der zweiten Halbzeit nicht weiter machen. Das jedoch wollte Trainer Volker Hesse nicht als Ausrede für die Niederlage gelten lassen. „Kein Spieler erreichte heute Normalform. Das war ein kollektives Versagen der gesamten Mannschaft“, ärgerte sich der Kaldenkirchener Trainer. „Natürlich hinterfragt man sich dann auch selber und muss auch eingestehen, dass eine gewisse Teilschuld nicht von der Hand zu weisen ist.“

Es mangelte an allem, was das Team in den letzten Wochen auszeichnete. In der Deckung fehlte die nötige Aggressivität, wodurch zu viele einfache Gegentore zustande kamen. Im Angriff war nichts von Konzeptionen zu erkennen. Es war einfach ein rabenschwarzer Tag.

TSV-Tore: M. Conen (7/2), N. Coenen (4), Kuik (3), Schürmanns, Kamps, Lösche, Rosati (je 2), S. Coenen (2/2) und Smits.

Ähnlich erging es der ebenfalls personell gebeutelten Turnerschaft Lürrip, die beim bis dato punktlosen Schlusslicht HSG Wesel knapp mit 23:24 (13:13) verlor. In der Partie fielen dann auch noch Julian Kölling, Chris Vaas und Julian Kukulies verletzt aus. „Wir haben alleine 13 Minuten gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu finden“, betonte der Lürriper Trainer Tobias Elis. Zwar wussten die Gäste sich nach dem Wechsel zu steigern, erspielten auch die eine oder andere Möglichkeit, hatten die vor dem gegnerischen Tor jedoch nicht die notwendige Kaltschnäuzigkeit. „Die jungen Spieler haben einfach noch Probleme gegen körperlich robuste Mannschaften.“