FV trifft im Niederrheinpokal auf Regionalligisten : Generalprobe für die kommende Saison?

Auf und davon: FV-Stürmerin Alina Honold (l.) setzt sich gegen die SGS-Kapitänin Verena Borges durch. Foto: Wiechmann Foto: Dieter Wiechmann

Fussball-Niederrheinliga Der FV Mönchengladbach ist auf dem besten Weg in die Regionalliga. Am Sonntag gastiert mit dem SV Budberg für den Niederrheinpokals ein Team aus dieser Liga bei der Ketelaer-Elf. Für die Damen des FV könnte es eine erste Generalprobe werden.

Schiedsrichter Josif Tsivalidis hatte die Pfeife noch im Mund und soeben erst auf Strafstoß für den FV Mönchengladbach entschieden, da hatte Monique Resech das den Ball schon in der Hand. „Wir haben super umgeschaltet in dieser Situation, und am Ende konnte Alina Eick nur noch mit Foul gestoppt werden. Dann hat sich Monique direkt den Ball geschnappt und Verantwortung übernommen“, sagt FV-Trainer Marco Ketelaer über Resech, die trotz ihrer 24 Jahre bereits über eine ganze Menge Erfahrung verfügt. Es lief gerade die 65. Minute im Topspiel der Niederrheinliga zwischen Spitzenreiter FV Mönchengladbach und dem direkten Verfolger SGS Essen III, als die Abwehrspielerin beim Stand von 0:0 zum Elfmeterpunkt schritt – und die Kugel versenkte.

Ein extrem wichtiger Treffer für Resech und ihr Team, blieb es doch das einzige Tor beim 1:0-Erfolg der Gladbacherinnen über den direkten Aufstiegskonkurrenten SGS Essen III. „Es war aus meiner Sicht ein hochverdienter Sieg in einem taktisch geprägten Spiel“, sagt Marco Ketelaer. „Wir waren die aktivere Mannschaft und hatten die besseren Chancen.“ Dass der beste Sturm der Liga – 49 Treffer nach 13 Spielen – das zweite Mal in Folge nur mit 1:0 gewann, störte beim FV am Ende natürlich niemanden. „In den Spielen davor sind die Bälle aus 25 Metern ins Tor geflogen, diesmal sind sie eben am Pfosten gelandet oder gingen knapp daneben. Das ist manchmal so. Wichtig ist, dass wir die drei Punkte eingefahren haben“, so Ketelaer.

Denn mit diesem Dreier hat sich der FV Mönchengladbach an der Tabellenspitze absetzen können und liegt nun sieben Punkte vor der SGS Essen III. Ebenfalls sieben Punkte hinter dem FV, aber noch mit einem Spiel weniger steht die Reserve von Borussia Bocholt – neben den Gladbacherinnen das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Ein Team, vor dem Ketelaer bereits vor der Saison gewarnt hat. „Die Reserve-Teams der höherklassigen Vereine sind die größten Konkurrenten. Am Ende der Hinrunde spielen wir noch gegen Bocholt. Das wird ein ganz wichtiges Spiel“, führt der Coach der FV-Damen aus.