Regionalligist gewinnt souverän in Bonn : TV Korschenbroich ist für das Spitzenspiel gewappnet

TVK-Rückraumspieler Nicolai Zidorn (r.) war gegen Bonn der erfolgreichste Werfer mit sechs Treffern. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Nach einer schlechten Trefferquote zu Beginn der Partie fand der TV Korschenbroich nach einer Auszeit mit taktischen Umstellungen immer besser zu seinem Spiel und gewann beim TSV Bonn rrh. mit 31:26. Weiter geht es schon am Freitagabend

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Im Vorfeld auf die Begegnung beim TSV Bonn rrh. hatte sich der TV Korschenbroich auf einen heißen Tanz eingestellt. In einer engen und kleinen Sporthalle sind die Zuschauer sehr nah am Geschehen und machen sich auch wirklich lautstark bemerkbar, was den einen oder anderen Spieler schon einmal zu nervösen Handlungen bringt.

Davon haben sich die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf allerdings überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen und damit konnten sie am Ende verdient mit 31:26 (16:13) das Parkett als Sieger verlassen. Dabei mussten die Gäste aus Korschenbroich auf zwei etatmäßige Außenspieler verzichten, denn neben Linksaußen David Biskamp musste auch Rechtsaußen Sascha Wistuba passen. So lag das Vertrauen nun auf den beiden Talenten Lukas Bark und Marcus Neven.

Der TV Korschenbroich – hier in der Partie gegen den TV Aldekerk – kehrte mit einem Sieg aus Bonn wieder. Maximilian Tobae steuerte beim souveränen 31:26-Erfolg über den TSV Bon rrh. insgesamt vier Treffer bei. Foto: Dieter Wiechmann

Gleich von der ersten Sekunde an entwickelte sich ein richtig schnelles Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. „Meines Erachtens haben die Zuschauer ein richtig gutes Spiel auf hohem Niveau gesehen“, so Wolf. Dabei hatten die Hausherren allerdings den etwas besseren Start, konnten sich jedoch nicht mehr als mit zwei Toren absetzen. Die Gäste erspielten sich zwar gute Chancen, hatten allerdings unübersehbare Probleme mit ihrer Trefferquote. So konnten unter anderem zwei Siebenmeter-Strafwürfe nicht genutzt werden. Da bei seinem Team keine Besserung zu erkennen war, nahm Wolf eine Auszeit, um seine Mannen neu auf den Gegner einzustellen. Außerdem nahm er noch einige taktische Umstellung vor. Der gewünschte Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Korschenbroich übernahm das Kommando in der Begegnung und war fortan das spielbestimmende Team. Die Drei-Tore-Führung war zwar noch keinesfalls vorentscheidend, doch Korschenbroich spielte zunehmend sicherer auf.

Nach dem Seitenwechsel wollte dann eigentlich kaum noch Spannung aufkommen, zu dominant zog der TVK seine Kreise. Der Vorsprung stieg stetig an, ehe sich die Gäste eine kleine Schwächephase erlaubten. Diese jedoch wusste Bonn zu nutzen und kam noch einmal auf 20:23. Sollte es wieder spannend werden? Die Hoffnungen darauf konnten die Bonner Fans schnell wieder zu den Akten legen, denn Korschenbroich zog das Tempo nochmals an. Beim Zwischenstand von 28:20 in der 52. Minute war die Messe dann gelesen und bis zum Schlusspfiff ließ der TVK auch nichts mehr anbrennen.

Wichtig für den Erfolg war dann auch die gute Leistung der beiden Youngster Lukas Bark und Marcus Neven. „Sie haben wirklich einen sehr guten Job gemacht und sich prima in das mannschaftliche Gefüge integriert“, freute sich Wolf. Garanten für den neuerlichen Erfolg waren dann jedoch andere. So brachte Torhüter Felix Krüger nach seiner Einwechslung die gegnerischen Angreifer mit seinen Paraden schier zur Verzweiflung, aber auch die Rückraumspieler Justin Kauwetter und Nicolai Zidorn machten dann letztlich den Unterschied aus.

„Nach Startschwierigkeiten war das heute eine konstant gute Leistung“ freute sich Wolf nach dem Schlusspfiff. Nicolai Zidorn war heute einer der auffälligsten Akteure im Angriff und Felix Krüger hat mit seinen Paraden entscheidend zum Erfolg beigetragen. Jetzt werden wir uns auf das Spiel gegen interaktiv am Freitag vorbereiten.“