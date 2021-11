Abstiegskampf in der Kreisliga A : Neersbroich gewinnt Kellerduell gegen Welate Roj

Fußball-Kreisliga Die Sportfreunde Neersbroich überholen dank des 3:2-Sieges über KFC Welate Roj den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Tim Heymanns hatte für die Platzherren drei Treffer beigesteuert, Welate-Coach Yama Formuly fand nach der Partie deutliche Worte.

Gleich zu Beginn wollte Welate Roj zeigen, wer Herr im Hause ist und griff schon sehr früh mit drei Spielern an. Aber die Führung erzielten die Gäste durch Tim Heymanns per Foulelfmeter in der zehnten Minute, nachdem Marco Glogau, der wenig später verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, regelwidrig im Strafraum zu Fall kam. Von nun an bestimmte Neersbroich das Spielgeschehen: In der 21. Minute schloss Dennis „Kü“ Kylau eine schöne Kombination ab, verfehlte jedoch das Tor. Nach einer halben Stunde Spielzeit war zu konstatieren, dass Welate Roj riesige Probleme, vor allem im Abwehrverhalten, an den Tag legte. „Kü hatte dann auch in der 32. Minute Pech mit seinem Kopfball nach Eckball, als er den Ball nicht richtig drücken konnte. Heymanns stellte dann drei Minuten später dankend auf 2:0 für Neersbroich, als Welates Baran Levent den Ball vor dem eigenen Strafraum an Heymanns vertändelte und der sich nicht lange bitten ließ. In der 39. Minute ließ Torhüter Mohammad Sheakbulo einen harmlosen Schuss abprallen: Kylau war aber zu überrascht und traf daher den Ball nicht richtig. Ferhan Tam probierte es kurz danach mit einem Schuss, der aber leichte Beute für Christian Schmitz im Neersbroicher Tor war. Im Gegenzug verfehlte Nicolas Puhe das gegnerische Tor knapp. Die Halbzeitführung für die Sportfreunde war jedenfalls hochverdient.