Gegner SF Niederwenigern sorgt für Aufreger : Nettetal drängt mit Gier und Wille ins Tabellenmittelfeld

Fußball-Oberliga In einem hitzigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten hat der SC Union Nettetal einen wichtigen 2:0-Erfolg in der Oberliga einfahren können. Nach der Partie sorgten die Verantwortlichen des SF Niederwenigern für einen Aufreger.

Im zweiten Durchgang folgte dann eine etwas kuriose Rote Karte für Drilon Istrefi (79.), nachdem dieser von Niederwenigerns Steffen Köfler im Mittelfeld zu Fall gebracht wurde. Köfler fiel dabei über die Beine des am Boden liegenden Istrefi. Schiedsrichter Jonathan Becker schickte dann überraschend und zum Unverständnis aller den Offensivspieler mit glatt Rot vom Platz. Die Gemüter waren anschließend erhitzt, doch die Mannschaft steckte diesen Rückschlag in der Schlussphase der Partie weg und schaukelte das Spiel sicher nach hause.

„Wir hatten heute von Anfang an eine Mannschaft auf dem Platz, die in diesem Sechs-Punkte-Spiel unbedingt gewinnen wollte. Der Schlüssel zum Sieg war heute die Gier in den Zweikämpfen und wie wir das vom Tor weg verteidigt haben. Jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir haben kaum was zugelassen und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Das war ein wichtiger Dreier und eine tolle Mannschaftsleistung“, freute sich Nettetal-Trainer Andreas Schwan.