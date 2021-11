Kreisligist seit sechs Spielen ungeschlagen : Serie des SC Rheindalen hält gegen Korschenbroich

Fußball-Kreisliga Der SC Rheindahlen bleibt nach dem 2:1-Erfolg über den VfB Korschenboich im sechsten Spiel in Folge unbesiegt. Der VfB verliert nach der erneuten Niederlage langsam den Anschluss an die rettenden Plätze.

Nach einem klassischen Fehlstart wollte der SC Rheindahlen nun gegen Schlusslicht VfB Korschenbroich die Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge weiter ausbauen. Der VfB Korschenbroich dagegen benötigt derzeit jeden Punkt, um nicht schon frühzeitig den Anschluss an die rettenden Ränge zu verlieren.

Bereits nach drei Minuten prüfte Nils Rupietta Korschenbroichs Torwart Tim Noever, der den Torschuss aber abwehren konnte. Aber auch der VfB versteckte sich nicht oder stand komplett hinten drin, denn zwei Minuten später zwang Tom Zuther SCR-Goalie Danny Gosemärker das erste Mal einzugreifen. In der elften Minute die nächste SCR-Möglichkeit durch Enrico Zentsch: Noever konnte einen Ball, wenn auch mit Problemen, abwehren. Weitere zwei Minuten danach probierte es Rupietta nach Freistoß per Direktabnahme, doch sein Schuss verfehlte das Tor deutlich. Ein Tor in der 16. Minute wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt. Bis zur 35. Minute passierte wenig vor den Toren, dann verhinderte VfB-Keeper Noever gleich drei Versuche binnen weniger Sekunden. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten je zwei Torannäherungen.