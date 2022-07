Saisonfazit Germania Kückhoven : Erneute Steigerung nach der Hinrunde

Germania Kückhoven hat in der abgelaufenen Saison in der Kreisliga A den siebten Platz belegt. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Das Team hat den nächsten Entwicklungsschritt gemacht und in der Rückserie deutlich zugelegt. Coach Valley sucht für die neue Saison noch einen Stürmer.

Von Michael Moser

Mit einem letztlich starken siebten Platz beendete der TuS Germania Kückhoven die Saison in der A-Liga Heinsberg. Hochs und Tiefs gab es in der Hin- wie auch in der Rückrunde. Allerdings weist die Rückserie durchaus besseren Zahlen auf – in der Rückrundentabelle belegte die Mannschaft von Trainer Dirk Valley sogar den vierten Platz.

So lief die Rückrunde

Mit vier Siegen kam der TuS optimal aus den Startlöchern und schien sich rechtzeitig aus dem Abstiegskampf, in dem sich fast die halbe Liga befand, zu verabschieden. Es folgte ein 0:3 bei Absteiger SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath und ein 0:2 gegen den FC Wanderlust Süsterseel. Gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven (1:2) und den SV Roland Millich (0:1) setzte es ebenfalls Niederlagen. Bis zum Saisonende blieb die Valley-Elf nun aber ungeschlagen und erreichte so das gesetzte Ziel, die A-Liga zu halten.

Das war gut in der Saison

Als es noch einmal eng wurde, zeigte die Mannschaft zur rechten Zeit eine steigende Leistungskurve. Sehr wichtig war Dirk Valley aber noch ein ganz anderer Umstand: „Wir haben als Team nochmals einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Die widrigen Umstände bei den Trainingsbedingungen hat die Mannschaft akzeptiert.“ Die Jungs hätten zudem zwei wichtige Serien hingelegt und gingen bestmöglich auf die Belange des Trainers ein. Auch gefiel Dirk Valley die Leistung in den Spielen gegen Millich und Ay-Yildizspor: „In den Spielen haben wir trotz der Niederlagen gezeigt, dass wir in die Kreisliga A gehören.“

Das war nicht so gut in der Saison

Ganz besonders nagt eine Begegnung der Rückrunde an Germania-Coach Dirk Valley: „Wir haben besonders in einem Spiel alles vermissen lassen, was uns ansonsten ausgemacht hat.“ Trotz einer frischen Serie im Rücken verlor Kückhoven 0:3 bei Absteiger SVG Birgden, nach einer ganz schwacher Leistung, die offensichtlich auch auf eine nicht optimale Vorbereitung auf das Spiel zurückzuführen war. Allerdings rauften sich die Jungs anschließend wieder zusammen.

Der Spieler der Saison

Ohne Zweifel ist hier Torhüter Mike Kyek zu nennen. Das sieht auch Trainer Valley so: „Was Mike in den vergangenen Spielen gezeigt hat, war für sein Alter schon überragend.“ Kyek sei zudem jemand, der seine Teamkameraden mitziehen kann. Insgesamt stimme die Mischung aus Jung und Alt im Kader.

So geht es weiter