Coach Houben zufrieden mit dem 1. FC : Eine zweite Halbzeit, die Hoffnung macht

Fußball-Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach unterliegt in der Oberliga zwar mit 1:2 gegen den 1. FC Kleve, Coach Stephan Houben zog nach der Partie dennoch ein positives Fazit. Vor allem auf der Leistung der zweiten Halbzeit wolle man aufbauen.

Auf Seiten der Westender konnte Neuzugang Kenneth Miguel Eligon sein Debüt feiern. Ebenfalls neu ist D Andre Jerome Bishop, für den es bereits der zweite Einsatz für die Mönchengladbacher war. Die ersten 30 Minuten gehörten klar den Gästen aus Kleve. Ein Freistoß läutete dabei den 0:1-Rückstand ein. Zwar parierte Torwart Cameron Kemp zunächst den Freistoß von Kleves Kapitän Fabio Forster, Kemp ließ den Ball allerdings mittig abklatschen. Luca Thuyel (12.) ließ sich diese Chance nicht nehmen und konnte so ungehindert die Gäste mit 1:0 in Führung bringen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann Niklas Klein-Wiele (31.) der auf 2:0 für die Gäste erhöhen konnte.

Doch anschließend legte die Mannschaft in Gelb den Hebel um und drängte auf den Anschlusstreffer. Die Folge waren Großchancen im Minutentakt. Zunächst war es Lasse Buschmann, der eine Ecke in den Strafraum der Klever brachte. Dort stand Innenverteidiger Mehrdad Shanazarifar (36.) goldrichtig, dessen Kopfball allerdings auf der Linie geklärt werden konnte. Anschließend war es zweimal Buschmann (38., 39.) der für den Anschlusstreffer hätte sorgen können. Auch nach einer weiteren Ecke schien das Tor der Klever wie vernagelt zu sein, als Neuzugang Eligon (40.) im Strafraum der Gäste zum Schussversuch kam. Die Mönchengladbacher versuchten auch im zweiten Durchgang alles, um das Ruder rumzureißen. Dennoch war zunächst Geduld gefragt.

Nach einem langen Ball in den Strafraum der Klever sorgte ein Foulspiel des routinierten Schlussmann Ahmet Taner an Bishop für einen Strafstoß. Niclas Hoppe (73.) bliebt vom Punkt aus cool und verwandelte sicher zum bereits überfälligen 1:2-Anschluss. Auch in der Folge blieben die Mönchengladbacher spielbestimmend konnte sich für den hohen Aufwand in einem Duell auf Augenhöhe nicht belohnen.

Trainer Stephan Houben war trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und sah weiterhin Fortschritte in der Entwicklung, die ihn durchaus positiv stimmten. „Wir kamen wie verwandelt aus der Kabine und waren anschließend klar die bessere Mannschaft und waren am Drücker. Am Ende des Tages wäre ein 2:2 gerecht gewesen. Die klareren Torchancen in Summe habe ich bei uns gesehen. Ich bin traurig darüber, dass sich meine Mannschaft nach der starken zweiten Halbzeit nicht belohnen konnte und wie wir in der ersten Viertelstunde wieder Fehler gemacht haben, die wir nicht machen dürfen. Solche Fehler werden in der Liga prompt bestraft“, sagte Houben nach dem Spiel.