VSF Amern in der Landesliga : Der Club ohne Derbys

Landesliga Duelle gegen Stadt- oder Lokalrivalen sind immer etwas Besonderes. Der VSF Amern bleibt dies in dieser Saison aber verwehrt. Und das hat enorme Auswirkungen.

Derbys sind doch eigentlich das, was den Fußball ausmacht. Sei es durch die Duelle auf dem grünen Rasen oder durch die Stimmung am Spielfeldrand. Für Spieler und auch Zuschauer sind diese Spiele etwas ganz Besonderes und locken oftmals mehr Fans auf die Sportplätze der Region als bei den üblichen Ligaspielen. In der Landesliga verfolgten am 1. Spieltag stolze 350 Zuschauer das Derby zwischen dem 1. FC Viersen und dem ASV Süchteln – beide Vereine trennen nur sechs Kilometer.