SV Schelsen arbeitet am Aufstieg : Aller guten Dinge sind drei

Zwei Verantwortliche beim SV Schelsen: Sportlicher Leiter Dennis Wirtz (l.) und Trainer Frank Wachtmeister (r.) Archivfoto: Schelsen Foto: SV Schelsen

Kreisliga B In den beiden abgebrochenen Corona-Spielzeiten war der SV Schelsen ganz oben dabei im Aufstiegsrennen der Kreisliga B. In diesem Jahr soll es endlich klappen. Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen schon an einem Kader für die höhere Liga.

Der B-Ligist SV Schelsen wird noch mehr als die meisten Mannschaften die Corona-Pandemie verfluchen, denn sie verhinderte gleich zweimal den angestrebten Aufstieg in die Kreisliga A. Derzeit dominiert der SVS die Kreisliga B Gruppe 2 nach Belieben und hat jetzt schon ein deutliches Zeichen gesetzt, dass es im dritten Versuch endlich klappen soll.

Zehn Spiele, zehn Siege bei einem Torverhältnis von 48:5 – eine Bilanz, die nur wenige in der Vergangenheit vorweisen konnten. Aber was ist der Grund des anhaltenden Erfolges? Ist es das hohe Durchschnittsalter der Mannschaft? Oder liegt es am Trainer und seinem Stab? Im Grunde genommen ist es von allem der größte Teil, der den derzeitigen Erfolg ausmacht.

Rückblende Saison 2019/20: Die nach 20 Spieltagen abgebrochene Saison endete für den SVS auf Rang drei. Da die Teams eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolvierten, kam ein Quotient ins Spiel, der über Aufstieg oder Verbleib entschied. Hier hatte Schelsen gegenüber Geistenbeck und Welate Roj das Nachsehen. Die darauffolgende Spielzeit wurde, da nicht mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert wurden, komplett annulliert. Schelsen war zu dem Zeitpunkt Tabellenerster mit einer makellosen Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen. Überraschend für viele sicherlich, dass Schelsen nach so langer Pause diese eindrucksvolle Serie fortsetzen konnte, denn die letzte Niederlage datiert auf den 8. Dezember 2019, als der SV 08 Rheydt den Schelsener Platz als 1:0-Sieger verließ. Seitdem gelangen dem aktuellen Tabellenführer saisonübergreifend 18 Siege in Folge bei einem Torverhältnis von 105:9.

Für Schelsens Verantwortliche um den Sportlichen Leiter Dennis Wirtz, Trainer Frank Wachtmeister und seinem Co-Trainer Guido Wild bietet sich ein Umfeld, dass sie ohne Druck in Ruhe arbeiten lässt. So ist im Laufe der Jahre ein Kader entstanden, der sowohl sportlich als auch menschlich eine verschworene Gemeinschaft darstellt. 24 Spieler umfasst laut dem Portal fupa.net der Kader der ersten Mannschaft. 13 dieser 24 Spieler haben aber mittlerweile altersmäßig die 30 überschritten. Zwei von ihnen haben schon eine vier vorne anstehen.