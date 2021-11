In der Handball-Oberliga : Bei Lobberich und Geistenbeck ist Physis gefragt

In der Handball-Oberliga

Handball-Oberliga Am Wochenende treffen der TV Geistenbeck und der TV Lobberich in der Handball-Oberliga jeweils auf robuste Teams, die viel auf ihren körperlichen Einsatz setzen. Die Cheftrainer fordern von ihren Teams deshalb ebenfalls ein starkes Auftreten.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge kann der TV Geistenbeck gegen den Tabellenvorletzten LTV Wuppertal die Favoritenrolle nicht von der Hand weisen. „Wir haben momentan einen guten Lauf, den wir natürlich auch weiterführen wollen“, betont Trainer Thomas Laßeur. „Aber gegen Wuppertal ist es sicherlich kein Selbstläufer. Wir haben bewiesen, dass wir gegen alle Mannschaften in der Oberliga zumindest mithalten können, aber das müssen wir uns hart erarbeiten und das wird am Samstag auch nicht anders sein.“ Die Geistenbecker treffen auf einen physisch sehr starken Gegner, wo es drauf ankommen wird dagegen zu halten. Ferner gilt es das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis zu unterbinden und gegen die offensive 3-2-1-Deckung der Oberbergischen Lösungen zu finden. Personell sieht es gut aus, denn bis auf Nico de la Vega, der sich nach einem Muskelfaserriss zu Saisonbeginn bereits zumindest wieder im Aufbautraining befindet, kann Laßeur voraussichtlich auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.