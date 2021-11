Oberligist Union Nettetal : Wie Borussia und Nettetal von ihrer Kooperation profitieren

Zur Zusammenarbeit zwischen Nettetal und Borussia Mönchengladbach gehören auch Testspiele. Am Mittwoch traf der Oberligist – hier mit Nico Zitzen (l.) – auf die U19 der Fohlen. Dort spielt der Ex-Nettetaler Cameron Arnold. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Zwischen dem SC Union Nettetal und Borussia Mönchengladbach herrscht seit Jahren eine gute Partnerschaft. Unter der Woche testete der Oberligist gegen die U19 der Fohlen. Am Wochenende geht es zum SC Velbert.

Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal und Bundesligist Borussia Mönchengladbach pflegen schon seit Jahren eine gute Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren. Nimmt man den Kader des Oberligisten einmal genau unter die Lupe, wird schnell klar, wo einige Spieler einen großen Teil ihrer Ausbildung in der Jugend genossen haben: es ist der Fohlenstall in Mönchengladbach.

Aus dem aktuellen Kader sind das gleich sieben Akteure: Torwart Tim-Alexander Müller und die Feldspieler Luca Adrians, Niklas Götte, Florian Wolters, Tom Rütten, Marcel Schulz sowie Robin Wolf. Zwar finden nicht alle direkt den Weg von Mönchengladbach nach Nettetal, dennoch ist der SCU eine gute Adresse für Spieler, die den Sprung ins Profigeschäft nicht schaffen, aber auf einem leistungsorientierten und hohen Niveau Fußball spielen wollen. Hier fahren die Nettetaler bereits seit Jahren das Konzept überwiegend auf talentierte und hungrige Spieler aus der Region zu bauen und ihnen bereits in jungen Jahren die Möglichkeit zu geben, sich in der Oberliga zu beweisen. Dies hat sich mittlerweile auch bei den Spielern des großen Nachbarvereins herumgesprochen.

Auf Seiten der Nettetaler gibt es allerdings auch immer wieder Spieler, die den Sprung in den Fohlenstall schaffen. Beide Vereine fahren dabei in der Jugend die gleiche Philosophie und tauschen sich regelmäßig aus. Neben Trainerfortbildungen im Borussia-Park übernehmen die Coaches auch Inhalte ihrer Trainerkollegen aus Mönchengladbach. Auch in regelmäßigen Testspielen stehen sich beide Vereine gegenüber.

Am vergangenen Mittwoch trat der Oberligist auf dem Fohlenplatz bei den U19-Junioren der Borussia an. Das Testspiel endete mit einem 4:1-Sieg für den Junioren-Bundesligisten, bei denen auch der Lobbericher Cameron Arnold in der ersten Halbzeit zum Einsatz kam. Der 18-Jährige spielte bis zu den C-Junioren bei den Nettetalern, wagte dann den Sprung nach Mönchengladbach und ist seither ein wichtiger Bestandteil der jeweiligen Fohlenteams. Das Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 erzielte Ex-Borusse Adrians. Für Trainer Andreas Schwan war das Spiel übrigens etwas Besonderes, denn er traf auf Spieler des Jahrgangs 2003, die er als Trainer beim DFB-Stützpunkt in Schiefbahn betreute.

„Mit Arne Michaelis, Leon Schütz und Cameron Arnold bin ich damals Regionalauswahlmeister geworden. Es war schön, die Spieler wieder zu sehen und deren Entwicklung zu sehen“, so SCU-Coach Schwan, der dagegen mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden war. „Ich habe in beiden Halbzeiten einiges vermisst. Solche Spiele sind auch dafür da, sich zu präsentieren und Werbung für sich zu machen. Es war ein Auftritt, der von der Einstellung und der Art und Weise für mich nicht zufriedenstellend war. Wir haben insbesondere bei den Gegentoren viel zu einfache individuelle Fehler gemacht“, resümierte Schwan.