Überraschender Erfolg über ASV Süchteln : Teutonia Kleinenbroich gibt nach Sieg die rote Laterne ab

Beim 5:1-Erfolg des SC Teutonia Kleinenbroich über den ASV Süchteln steuerte Dominik Klouth drei Treffer bei. Foto: FuPa

Fußball-Landesliga Der SC Teutonia Kleinenbroich schlägt überraschend den ASV Süchteln mit 5:1 und verlässt in der Landesliga den letzten Tabellenplatz. Für den ASV ist es nach sechs Siegen in Folge ein herber Rückschlag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Das ist ein dickes Ding: Der Tabellenletzte SC Teutonia Kleinenbroich hat in der Fußball-Landesliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt und die Mannschaft der Stunde – den ASV Süchteln – mit 5:1 deutlich in die Schranken gewiesen.

Die Süchtelner gewannen bis dato sechs Spiele in Serie, und mussten nun beim Tabellenschlusslicht eine überraschende Niederlage einstecken. Die Mannschaft von Trainer Norbert Müller hatte bei gleicher Anzahl an Spielen lediglich vier Punkte in den bisherigen Duellen ergattern können. Die Rollenverteilung schien zwischen beiden Mannschaften vor der Partie klar verteilt zu sein. Doch irgendwie kam alles dann doch anders als erwartet.

Die Kleinenbroicher legten dabei einen echten Traumstart hin. Hangpyo Lee (7.) hatte die Hausherren bereits früh mit 1:0 in Führung gebracht. Doch es kam noch besser. Dominik Klouth (12.) erhöhte wenig später bereits auf 2:0, ehe der pfeilschnelle Janpeter Zaum (37.) kurz vor der Halbzeit die Mitschkowski-Elf zurück ins Spiel brachte und zum 2:1-Anschluss traf.

Als sich dann alle Spieler im zweiten Durchgang gerade auf dem Spielfeld eingefunden hatten, stellte Klouth (46.) nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff den alte Abstand wieder her und traf zum 3:1. Erneut Klouth (65.), der nun bereits neun Saisontore auf seinem Konto hat, und Erik Pöhler (81.) ließen das Ergebnis in der Folge auf 5:1 anwachsen. Während die Kleinenbroicher nun erst einmal in Feierlaune sind, ist bei den Irmgardisstädtern Ernüchterung angesagt, die es nun zu verdauen gibt.