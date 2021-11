Victoria marschiert durch die Bezirksliga : Auch Dilkrath kann Spitzenreiter Mennrath nicht stoppen

Fußball-Bezirksliga Neun Spiele, neun Siege: Der SC Victoria Mennrath ist weiterhin das Maß aller Dinge in der Bezirksliga. Am Freitagabend setzte sich das Team mit 3:1 bei DJK Fortuna Dilkrath durch. Fortuna rutscht nach der Pleite auf den vierten Rang ab.

Trotz kleinerer Nebelschwaden behielten die Gäste am Freitagabend den Durchblick und gingen bereits nach drei Minuten durch einen Handelfmeter von Pauk Szymanski in Führung. Vier Minuten später probierte es Oliver Krüppel per Heber aus gut 25 Metern, aber Dilkraths Torhüter Sandro Dörenkamp konnte den Ball im Rückwärtslaufen noch über das Tor lenken. Weitere vier Minuten später versucht es Philipp Bäger ebenfalls aus gut 25 Metern, doch Dörenkamp tauchte ab und machte eine weitere Chance Mennraths zunichte. Auch Noah Kubawitz fand in der zwölften Minute nach einem Schuss aus 18 Metern in Dörenkamp seinen Meister.