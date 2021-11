Lobberich empfängt Geistenbeck : Per Derbysieg in den Teamabend?

Per Derbysieg in den Teamabend?

Handball-Oberliga Der TV Lobberich bestreitet ungewohnt am Samstag sein Heimspiel. Ein Grund: Um im Anschluss mal als Mannschaft etwas zu unternehmen. Zuvor steht aber das Derby gegen den TV Geistenbeck an.

Außergewöhnlich ist zumindest die Spielzeit am Samstagabend, denn der TVL trägt seine Heimspiele normalerweise immer am späten Sonntagvormittag aus. „Wir haben uns entschlossen, zwei Spiele pro Saison auch mal an einem Samstag zu spielen“, so der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke. „Dann hat man anschließend auch die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu unternehmen, was sonntags schon schwieriger ist.“