Verstärkung im Abstiegskampf : Ein Nationalspieler für den 1. FC Mönchengladbach

Fussball-Oberliga Der Oberligist hat sich personell noch einmal verstärkt. Unter anderem ist D’ Andre Jerome Bishop zum Team gestoßen. Der 19-Jährige war für Trainer Stephan Houben zuletzt nicht nur auffälligste Offensivkraft, Bishop hat auch eine Vita im Nationaltrikot.

Wer sich am vergangenen Sonntag die Aufstellung des 1. FC Mönchengladbach gegen den 1. FC Kleve angeschaut hat, dem dürften zwei Neuzugänge ins Auge gefallen sein. Denn die Verantwortlichen des Oberligisten wollen in Sachen Klassenerhalt nichts unversucht lassen und haben sich mit Kenneth Miguel Eligon und D’ Andre Jerome Bishop noch einmal mit neuen Spielern verstärkt. Der 20-jährige Eligon kommt aus Kanada , der 19-jährige Bishop aus dem Antillenstaat Antigua und Barbuda.

Eligon wurde den Mönchengladbachern wie Bishop über einen Spielerberater angeboten. Die Spieler versuchen nun, sich für höhere Aufgaben in Deutschland zu empfehlen und bekommen beim 1. FC Mönchengladbach die entsprechende Bühne, um mit Leistung auf sich aufmerksam zu machen. Das ist nichts Ungewöhnliches: Wer sich abseits der Spielfelder in der Oberliga umschaut, der wird immer wieder Spielerberater oder Scouts von anderen Vereinen sehen, die ihrerseits nach Verstärkung Ausschau halten – oder wie im Fall von Eligon und Bishop nach passenden Vereinen für ihre Klienten suchen.

Während es für Eligon das erste Spiel im Trikot der Westender war, streifte Bishop das Trikot des 1. FC bereits ein zweites Mal über. „Bishop besitzt eine Menge Potenzial. Er war am Sonntag unsere auffälligste Offensivkraft gegen Kleve, er hat den Elfmeter rausgeholt und sich auch vorher eine gute Chance erarbeitet. An ihm werden wir noch viel Spaß haben“, sagt Houben.

Sportlich steht für den 1. FC Mönchengladbach am Sonntag das Auswärtsspiel beim ambitionierten TSV Meerbusch auf dem Plan, der bislang punktetechnisch weit unter ihren Möglichkeiten blieben. Derzeit liegt Meerbusch mit 18 Punkten auf Platz neun der Tabelle. Dennoch weiß FC-Trainer Houben um die Stärke der Meerbuscher, die auch einige ehemalige Regionalliga-Kicker in ihren Reihen haben. „Wir gehen als Außenseiter in das Spiel hinein. Meerbusch hat zuletzt 3:1 in Monheim gewonnen und das zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Bei uns muss dann schon alles passen, wenn wir dort etwas Zählbares mitnehmen wollen“, sagt Houben.