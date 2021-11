Handball-Regionalliga : Unangenehmes Auswärtspiel im Bonner Hexenkessel

Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich trifft in der Handball-Regionalliga auf den TSV Bonn. Ab der kommenden Woche gilt bei TVK-Heimspielen die 2G-Regel.

Auf den TV Korschenbroich wartet am Samstag beim TSV Bonn rrh eine undankbare Aufgabe. Die Hausherren stellen eine eingespielte Mannschaft dar, die seit Jahren einen Stammplatz im oberen Tabellenbereich inne hat. Bonn gelang es in der Vergangenheit zudem immer, Abgänge von Leistungsträgern durch mannschaftliche Geschlossenheit zu kompensieren. Außerdem sorgen deren Fans in der kleinen und engen Sporthalle immer für gute Stimmung. Natürlich kann dies die Korschenbroicher auch motivieren, aber ebensogut nervös machen. Derzeit liegt Bonn in der Tabelle zwei Punkte und zwei Plätze hinter den viertplatzierten Korschenbroich.