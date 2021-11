Last-Minute-Tor gegen Viersen für das Geburtstagskind : Giesenkirchen-Coach Hansen mit spätem Sieg beschenkt

Fußball-Landesliga Volker Hansen, Coach bei DJK/VfL Giesenkirchen ist 38 Jahre alt geworden: Zum Geburtstag gab es von seiner Mannschaft einen Last-Minute-Sieg in der Landesliga über den 1. FC Viersen, wo Hansen selber lange Jahre Coach war.

Die Mannschaft des DJK/VfL Giesenkirchen hat ihrem Trainer Volker Hansen am Samstagabend ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht und ihr Heimspiel unter Flutlicht gegen den 1. FC Viersen in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1) gewonnen. Für den 38-jährigen Hansen war dieses Duell etwas Besonders, denn er lief drei Jahre für die Viersener in der damaligen Verbands- bzw. Niederrheinliga auf. Nach seiner aktiven Laufbahn übernahm er anschließend zunächst die A-Junioren des Vereins, ehe er fünf Spielzeiten die Verantwortung der Zweiten in der Kreisliga A als Trainer innehatte.