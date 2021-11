Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern : Klarer Erfolg für Alemannia Pfalzdorf

Kreis Kleve Der Tabellenführer der Gruppe eins siegt 7:0 beim TSV Weeze II. BV Sturm Wissel führt beim 2:2 gegen den TuS Kranenburg bis zur 88. Minute mit 2:0.

Teuer erkauft hat sich der Kevelaerer SV in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A den 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die SG Kessel/Ho-Ha. Denn in Tim Hillejan und Lucas Hühnholt verletzten sich gleich zwei Spieler des Tabellenzweiten schwer. In Halbzeit eins trafen Jan Wilbers (14.) und Adrian Kopec (44.) für den bis dahin überlegenen Gastgeber. Ein Traumtor von Peter Bodden in den Winkel (64.) brachte die SG zurück ins Spiel. Trotz einer Gelb-Roten Karte für KSV-Akteur Tom Schax (75.) reichte es am Ende nicht mehr zu einem Punktgewinn. „Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg“, so Patrick Znak, Trainer des KSV. „Aufgrund unserer schlechten ersten Halbzeit geht die Niederlage in Ordnung“, sagte Gilbert Wehmen, Sportlicher Leiter des SG.