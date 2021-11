5:4-Spektakel über SV Straelen II : Gürsoy-Dreierpack ebnet SC Hardts Überraschungscoup

Beim letzten Heimspiel gegen den SV Vorst setzte es noch eine 3:4-Pleite. Nun konnte der SC Hardt am Samstag gegen die Straelen-Reserve den ersten Dreier der Saison einfahren. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Bezirksliga In einem rasanten Spiel hat sich der SC Hardt mit 5:4 gegen die Reserve des SV Straelen durchgesetzt. Berkan Gürsoy avancierte mit drei Treffern zum Matchwinner beim ersten Saisonsieg der Hardter.

Von Horst Höckendorf

Vor Spielbeginn hätte kaum jemand einen Cent auf einen Hardter Sieg gewettet, denn mit dem SV Straelen II trat ein Gegner an, der vor Saisonstart eigentlich der große Favorit auf den Aufstieg war, nun aber bisher den Erwartungen hinterherhinkte. Der SC Hardt war in dieser Saison noch ohne Sieg und pochte auf den ersten Dreier.

Und die Gastgeber begannen so, wie man sie eigentlich aus den letzten Spielzeiten kannte. Eine sichere Abwehr, aggressives Pressing und schnelles Umschaltspiel nach Balleroberung. Straelen schien in den ersten Minuten überrascht zu sein und kam erst in der zwölften Minute zur ersten Chance durch Cristian Voicu, dessen Schuss knapp über den Querbalken flog. Hardt hatte zuvor zwar etliche Möglichkeiten gehabt, war aber im Abschluss (noch) zu harmlos. Doch der Tabellenletzte setzte weiter nach und markierte die Führung durch Berkan Gürsoy in der 22. Minute, nachdem ein Freistoß aus dem linken Mittelfeld von einem Hardter Spieler am langen Pfosten ins Zentrum weitergeleitet wurde und Gürsoy per Kopf traf.

Nach einer halben Stunde Glück für die Hausherren, als der SVS nach einem Eckball per Kopfball das Tor um Zentimeter verfehlte. Sechs Minuten später lud Hardt die Gäste nach einem Ballverlust im Mittelfeld zum Ausgleich ein. Nur drei Stationen – mit Endabnehmer Ikechi Okafor – benötigte Straelens Reserve. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff versuchte Hardts Mats Schleszies den Ball ins lange Eck zu schlenzen und auch Gürsoy kam einen Bruchteil zu spät, sonst hätte es die erneute Führung für Hardt bedeutet. Stattdessen gingen die Gäste noch vor dem Wechsel in Front. Voicu traf per Freistoß aus 19 Metern zur Straelener Pausenführung, die auch nach Wiederanpfiff die erste Chance für sich verbuchten.