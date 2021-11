Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Sevelen zieht mit Spitzenreiter Grün-Weiß Vernum gleich

Der SV Sevelen – hier Dustin Ronnes (rechts) – feierte einen knappen Heimerfolg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve In der Gruppe zwei siegt der SVS mit 1:0 gegen den SC Auwel-Holt. Die Vernumer kommen nicht über ein 2:2 gegen den TSV Nieukerk hinaus.

Der SV Sevelen hat das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern, Gruppe 2, gegen den SC Auwel-Holt mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Simon van der Sande avancierte in der 75. Minute zum Matchwinner, als er nach Vorarbeit von Philipp Langer das entscheidende Tor erzielte. „Das war heute insgesamt ein tolles Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte“, sagte SVS-Trainer Ronny Czadzeck. Gäste-Coach Carsten Schaap war derselben Meinung: „Heute war klar: Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel.“

Grün-Weiß Vernum holte beim 2:2 (0:2) gegen den TSV Nieukerk noch spät einen Zwei-Tore Rückstand auf. Bis zur 78. Minute hatte der TSV nach Toren von Max Brusius (16.) und Mirco van Bergen (26.) komfortabel geführt. Dann erzielte der Vernumer Cornelius Lois das 1:2, ehe Marcus Brouwers dem Gastgeber in der Nachspielzeit (90.+2) noch einen Punkt rettete. „Leider hat es mit den drei Punkten nicht geklappt. Das Ergebnis ist jedoch gerecht, keine Frage“, sagte TSV-Coach Wilfried Steeger. Dem schloss sich Vernums Co-Trainer Simon Eckl an: „Die erste Halbzeit ging an Nieukerk. Nach der Pause haben wir dominiert.“

3:3 (0:1) trennten sich Arminia Kapellen-Hamb und der SV Veert. Man müsse damit zufrieden sein, so Arminia-Coach Marcel Lemmen: „Vom Spiel her hatten wir jedoch mehr Möglichkeiten.“ Gäste-Coach Daniel Neuer war wiederum „glücklich, noch einen Punkt mitzunehmen.“ Jörn Kaminski (57.), Arne Lackmann (67.) und Frank Boos (77.) trafen für den Gastgeber. Letzterer brachte Veert mit einem Eigentor (24.) zunächst in Führung. Jannik Banner (53.) und Valon Rizvani (62.) erzielten die anderen Veerter Tore.

Das Schlusslicht GSV Geldern war bei der deutlichen 1:6 (0:2)-Niederlage gegen Union Wetten chancenlos. Der dreifache Torschütze Alexander Schwenner (16., 77., 86.), Marius Kröll (18.), Stefan Halmans (72.) und Simon Tombergs (87.) erzielten die Tore für die Gäste. Ednart Baba-Alig gelang der Gelderner Ehrentreffer (89.). „Die Mannschaft hat mit der richtigen Einstellung gespielt. Bis zur Halbzeit sah das gut aus“, sagte GSV-Obmann Gerd Möthe.