Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Alemannia Pfalzdorf baut Vorsprung aus

Kreis Kleve Der Tabellenführer besiegt die SG Keeken/Schanz mit 8:0. Kevelaerer SV verliert 1:4. SV Nütterden und Sturm Wissel trennen sich 3:3. SV Grieth gelingt wichtiger Erfolg.

Von Per Feldberg

Der Spitzenreiter Alemannia Pfalzdorf hat durch einen deutlichen 8:0 (0:0)-Erfolg im Heimspiel gegen die SG Keeken/Schanz seinen Vorsprung auf die Verfolger in der Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern auf neun Punkte ausgebaut. Knapp eine Stunde lang konnte die SG die Partie ausgeglichen gestalten. Doch dann sorgten Luca Eikemper (58., 65., 80., 85.), Nick Helmus (78.), Nils Mildenberger (87., 90.) sowie ein Eigentor von Niklas Adomeit (70.) für den Kantersieg. „In Halbzeit eins haben wir uns zu wenig bewegt, das haben wir dann nach dem Seitenwechsel besser gemacht“, sagte Thomas Erkens, Trainer der Alemannia. Sein Gegenüber Stephan Stang stellte fest: „Nach dem Gegentreffer haben wir uns aufgegeben.“

Der Tabellenachte TuS Kranenburg besiegte überraschend den Zweiten Kevelaerer SV mit 4:1 (1:0). Marcel Derks (9.), Lasse Jansen (53.), Mirko Dunkerbeck (78.) und Simon Schmitz (81.) trafen für den TuS. Enes Yaman (61) erzielte den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer für den KSV. In der Schlussminute sah TuS-Akteur Alexander Schmid die Gelb-Rote-Karte. „Durch die doch scheinbar zu große Rotation nehme ich die Niederlage auf meine Kappe“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak. „Das war ein Sieg für die Moral“, freute sich TuS-Coach Michael Umbach über den Erfolg seines Teams.

Der SV Donsbrüggen unterlag dem TSV Weeze II mit 0:3 (0:1). Philipp van Dyk (3.) sorgte mit einem Eigentor für die Führung der Gäste. Marvin Tüß (64.) und Zerdest Saka (76.) stellten den Endstand her. „Aufgrund der kämpferichen Einstellung war das ein verdienter Auswärtserfolg“, sagte der Weezer Trainer Tim Dünte.

Im Verfolgerduell trennten sich der SV Nütterden und der BV Sturm Wissel mit 3:3 (2:1). Alexander Böhmer (11.), Sedat Sacan (35.) und Daniel Fuchs (60.) hatten bei einem Gegentor von Vincent Thul (32.) für eine 3:1-Führung des Gastgebers gesorgt. Doch Eric Böhmer (81.) und Kevin Deckers (90.+4) sicherten Sturm Wissel noch einen Punkt. „Wir haben den Sieg aus der Hand gegeben“, sagte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer. BV-Coach Marco Schacht lobte die Einstellung seines Teams. „Wir haben uns am Ende für unsere Moral belohnt.“

Im Rennen um den begehrten fünften Tabellenplatz und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde musste die SG Kessel/Ho-Ha beim 0:1 (0:1) gegen den direkten Verfolger SV Grieth einen Rückschlag hinnehmen. Das Tor des Tages erzielte Maik Joosten bereits in der siebten Minute. „Wir haben besonders in Durchgang eins den nötigen Willen vermissen lassen“, sagte Gilbert Wehmen, Sportlicher Leiter der SG. Gästecoach Thomas von Kuczkowski war zufrieden: „Wir wollten die drei Punkte unbedingt und haben sie auch geholt.“