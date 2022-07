Im Kreis Viersen : Polizei ermittelt nach mehreren Bränden am Wochenende

In allen Fällen vom Wochenende ermittelt die Polizei und schließt Fremdeinwirkung nicht aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Viersen Am Wochenende ist die Feuerwehr in Niederkrüchten, Schwalmtal und Viersen im Einsatz gewesen. Die Polizei schließt in allen Fällen nach ersten Ermittlungen Fremdeinwirkung nicht aus.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, brannte am Freitag zwischen 1 Uhr und 4.45 Uhr ein Pkw-Anhänger an der Nassestraße in Niederkrüchten. Der Anhänger sei ordnungsgemäß abgeschlossen auf dem Parkplatz des Venekotensees abgestellt gewesen. Die Feuerwehr schließe eine Selbstentzündung aus.

Am Sonntag, laut Zeugenangaben gegen 1.20 Uhr, habe in Viersen-Dülken an der Heinz-Luhnen-Straße ein geparktes Auto lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr schließe Fremdeinwirkung nicht aus. In Schwalmtal-Amern am Heidend brannte ihren Angaben zufolge am Sonntag gegen 22.45 Uhr eine Folienrolle auf einer landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche. Wodurch die Folie in Brand geraten ist, sei bisher unklar. Wenige Stunden später, am Montag gegen 0.30 Uhr, habe am Heidend ein Waldstück gebrannt.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden etwa durch Funkenflug, werde derzeit ausgeschlossen. Hinweise zu den Vorfällen erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

