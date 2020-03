Kreis Viersen : Absagen wegen Ansteckungsgefahr mit Coronavirus

Kreis Viersen Es geht insbesondere um Termine für Senioren und für Rettungskräfte.

Die Gemeinde Brüggen hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet, der mit dem Krisenstab des Kreises Viersen zusammenarbeitet. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) teilte mit, in Absprache mit dem Krisenstab sei keine generelle Absage von Veranstaltungen angeraten. Es sei zu prüfen, um welche Zielgruppe es geht. So wären Termine für Senioren und Pflege- oder Rettungskräfte aus unterschiedlichen Gründen kontraproduktiv. Die Feuerwehr werde als „kritische Infrastruktur“ eingestuft, die im Krisenfall verfügbar sein müsse. „Deshalb werden bis zum 30. April keine Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren erfolgen“, so Gellen. Dazu gehören etwa Fortbildungen und Jahreshauptversammlungen. Möglicherweise auch betroffen ist das für 30. April geplante Jubiläumsfest. Doch darüber müsse noch entschieden werden.

In Nettetal verzichtet das Städtische Krankenhaus im März auf alle Vorträge, teilte dessen Sprecherin Kerstin Guré mit: „Wir wollen das Risiko der Ansteckung so klein wie möglich halten.“ Denn zu den Expertenvorträgen kämen viele ältere Menschen mit Grunderkrankungen, die zur Risikogruppe gehören und bei einer Infektion mit dem Coronavirus stärker gefährdet seien. Ende März wolle man die Situation erneut bewerten.

In Schwalmtal hat die Gemeindeverwaltung als Vorsichtsmaßnahme das für Freitag, 27. März, geplante Kabarett „MalleDiven“ der Weibsbilder verschoben, der neue Termin wird noch bekannt gegeben. Eintrittskarten bleiben gültig; bereits gekaufte Tickets können aber auch im Bürgerservice im Rathaus Waldniel zurückgegeben werden und werden erstattet. Die Seniorenunion wird ihre Jahresmitgliederversammlung am Dienstag, 17. März, in der Gaststätte Bax-Tacken auf einen späteren Termin verschieben. Der Heimatverein Waldniel wird auf seinen Mundartnachmittag am Sonntag, 22. März, verzichten.