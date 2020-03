Viersen : Grüne fordern Aufnahme von Flüchtlingen

Die Viersener Grünen fordern, Kinder aus griechischen Flüchtlingscamps nach Viersen zu holen. Foto: obs/Moutafis

Viersen Die designierte grüne Bürgermeisterkandidatin will Familien mit Kindern und unbegleitete Jugendliche aus den griechischen Flüchtlingslagern nach Viersen holen. Wie positionieren sich die Kandidaten der anderen Parteien?

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Die Viersener Grünen fordern den Stadtrat auf, Schritte in Richtung Bundesregierung zu unternehmen, um Familien mit Kindern und unbegleitete Jugendliche aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen und aus dieser Gruppe etwa 20 bis 30 Flüchtlingen in Viersen unterzubringen.

Die Grünen berufen sich in ihrem Antrag auf einen Beschluss des Stadtrats von Februar 2019, durch den die Stadt zum „sicheren Hafen“ geworden sei. Der Stadtrat hatte damals gegen die Stimmen von FDP und NPD beschlossen, dass die Aufnahme von Menschen in Notlagen ein Akt der Humanität sei. Die politischen Probleme im Zusammenhang mit Flucht aus Krisengebieten müssten auf europäischer Ebene gelöst werden. Die Stadt habe sich damit selbst verpflichtet, in Seenot geratene Flüchtlinge freiwillig aufzunehmen, so Martina Maaßen, Grünen-Fraktionsvorsitzende und designierte Kandidatin für das Bürgermeisteramt – auch wenn Viersen nicht Mitglied des Bündnis der Sicheren Häfen wurde: „Es ist an der Zeit, diese humanitäre Geste konkret mit Leben zu füllen und auf die aktuelle Situation in den südlichen Ländern der EU-Außengrenzen anzuwenden – selbst wenn eine akute Seenot nach der gelungenen Überfahrt nicht mehr gegeben ist.“

Info Noch kein Zeitplan für Hilfe bekannt Die Bundesregierung will Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern holen. Es handelt sich laut Koalitionsbeschluss um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 seien. Auf europäischer Ebene werde verhandelt, um in einer „Koalition der Willigen“ die Übernahme dieser Kinder zu organisieren. „In diesem Rahmen steht Deutschland bereit, einen angemessenen Anteil zu übernehmen“, teilte die Koalition mit. Wann geholfen wird, ist offen.

Der Koalitionsausschuss hat in der Nacht zu Montag beschlossen, 1000 bis 1500 Flüchtlingskinder aus den überfüllten griechischen Lagern aufzunehmen. Dabei handelt es sich laut einer gemeinsamen Erklärung der Regierungspartner um Minderjährige in den Lagern auf Ägäis-Inseln, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind. Die meisten von ihnen seien Mädchen. Seit der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan Ende Februar nach der Eskalation des militärischen Konflikts in der nordsyrischen Provinz Idlib die Grenzen für in die EU strebende Flüchtlinge geöffnet hat, hat der Flüchtlingsandrang in Richtung Griechenland stark zugenommen.

Maaßen: „Ganz besonders dramatisch ist diese unhaltbare Situation für die schwächsten und angreifbarsten Bewohner der Flüchtlingslager: Familien mit Kindern sowie unbegleitete Kinder und Jugendliche.“ Ohne professionelle Betreuung, geschweige denn Schulunterricht kämpften besonders die Jüngsten unter den Lagerbewohnern jeden Tag um ein menschenwürdiges Dasein, um Nahrung, Kleidung und medizinische Versorgung, so Maaßen.

In einer gemeinsamen Erklärung hatten die Städte Köln, Düsseldorf, Potsdam, Hannover, Freiburg im Breisgau, Rottenburg am Neckar und Frankfurt (Oder) die Bundesregierung aufgefordert, ihnen die Aufnahme von Flüchtlingen in Not nach eigenem Ermessen und nach eigenen Möglichkeiten zu erlauben. Dies verhindern derzeit entsprechende Vorgaben des Bundesinnenministers. Die Viersener Grünen wollen sich ihnen jetzt anschließen. „Unsere Stadt sollte hinter dieser Welle von Hilfsbereitschaft und großzügiger Solidarität nicht zurückbleiben und eine Gruppe von etwa 20 bis 30 Menschen – Kinder und ihre Eltern sowie minderjährige unbegleitete Flüchtlingen – zu uns einladen und hier versorgen“, fordert Maaßen. Die studierte Sozialarbeiterin mit eigenen Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit sieht aber auch den größeren Zusammenhang: „Oberstes Ziel bleibt die gemeinsame europäische Lösung.“ Solange die Verhandlungen darüber aber noch keine echten Ergebnisse hervorbringen, könne eine „materiell gesunde und gesellschaftlich stabile Stadt wie Viersen“ in einem Akt der Menschlichkeit vorangehen, so Maaßen.