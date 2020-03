Viersen In dem Tresor einer Firma befanden sich nach Polizeiangaben keine Wertsachen.

Einbrecher haben zwischen Sonntag, 16, und Montag, 9.15 Uhr, einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor aus einer Firma an der Bendstraße in Viersen gestohlen. Am Montag fand ein Zeuge den aufgebrochenen Tresor in Süchteln in einem Waldstück am Harffweg wieder. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.