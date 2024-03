„Villa Ling“ in Viersen-Süchteln Einbrecher stehlen Kupferrohre

Unbekannte Einbrecher haben aus der derzeit leer stehenden Villa Ling in Viersen-Süchteln am hellichten Tage Kupferrohre gestohlen. Zeugen alarmierten am Mittwoch gegen 15.45 Uhr die Polizei. „Die Täter verschafften sich Zugang über die Kellertür ins Gebäude und entwendeten dort Kupferrohre“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Zeugen beobachteten, wie sich ein Mann und eine Frau fluchtartig vom Tatort entfernten. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, hat dunkelblonde kurze Haaren, trug ein dunkles kurzärmliges Oberteil. Die Frau hat lockige blonde Haare und hatte auffällig viele Pickel im Gesicht.