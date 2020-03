Fußball-Oberliga : Nettetaler lassen sich nicht hängen

Fußball-Oberliga Obwohl Union Nettetal inzwischen akzeptiert hat, dass es wohl nichts mehr wird mit dem Oberliga-Klassenverbleib, wird nichts abgeschenkt. Daheim gegen den 1. FC Kleve gab’s zur Belohnung den ersten Punkt des Jahres 2020.

Damit ist den Nettetalern zumindest gegen den 1. FC Kleve in dieser verkorksten Saison eine positive Bilanz nicht mehr zu nehmen. Schließlich fuhren sie gegen diesen Gegner in der Hinrunde den ersten von bislang überhaupt nur drei Siegen ein. Ebenfalls positiv für die Gastgeber: Das 0:0 war das erste Spiel des Jahres 2020 ohne Gegentor. „Das war ein klarer Schritt nach vorne. Von der ersten bis zur letzten Minute war kein Leistungsunterschied zu erkennen“, sagte Schwan.

Das war auch insofern erstaunlich, als er personell ziemlich stark jonglieren musste, weil gleich mehrere Spieler zuvor in der Reserve ausgeholfen und ihr zu einem wichtigen 2:1-Sieg verholfen hatten. Niklas Thobrock etwa schoss am Mittag ein Tor in der Kreisliga A und stand dann noch in der Oberliga-Startelf. Hinzu kam, dass Führungsspieler Dominik Dohmen wegen Kniebeschwerden die ganze Woche nicht trainieren konnte und zunächst auf der Bank Platz nahm.